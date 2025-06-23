На Черноморском побережье ожидается непогода

В Краснодарском крае прогнозируется сочетание дождей и ветра с порывами до 20–23 м/с. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На юге европейской части России в начале недели прогнозируют неблагоприятные погодные условия, которые могут вызвать сложности для отдыхающих на Черноморском побережье.

В прибрежных районах от Анапы до Магри ожидается кратковременное повышение уровня воды в реках, которое может превысить опасные отметки, что увеличивает риск подтоплений. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд советует туристам избегать парковки автомобилей вблизи водоемов. Кроме того, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем, однако они не будут выходить на сушу.