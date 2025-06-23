ММК поставил «АвтоВАЗу» 320 тыс. тонн автолиста в 2024 году

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») за 2024 год поставил АО «АвтоВАЗ» 320 тыс. т автолиста. Это рекордный объем отгрузки, сообщает пресс-служба организации.

ММК как стратегический партнер обеспечивает автомобилестроительную компанию значительной частью необходимой предприятию стали. В линейку поставляемой продукции входит около 900 сортаментных позиций. В том числе в 2024 году в снабжении участвовали дочерние ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» и ООО «ММК-ЛМЗ».

Как отмечает пресс-служба организации, предприятия имеют возможность увеличивать объемы поставок. Для обсуждения дальнейшего эффективного сотрудничества директор по закупкам АО «АвтоВАЗ» Игорь Принцев, директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич и более 50 специалистов и руководителей дочерних компаний собрались на заседании координационного совета в магнитогорском курорте «Притяжение». Стороны наметили темы к обсуждению, направленные на развитие компаний, освоение востребованных «АвтоВАЗом» продуктов, поиск и реализацию инжиниринговых решений.

Виталина Ярховска