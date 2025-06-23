В Ольгинке построят подземный переход через трассу А-147 Джубга — Сочи

ФКУ Упрдор «Черноморье» приступило к возведению подземного пешеходного перехода на участке км 35+940 автодороги А-147 Джубга — Сочи вблизи поселка Ольгинка в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба казенного учреждения в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

На объекте ведется перепланировка инженерных коммуникаций и выполняются дендрологические мероприятия. Новый переход протяженностью 65,5 м обеспечит безопасность участников движения и заменит существующую нерегулируемую зебру.

По обратному направлению трассы возведут подпорную стену длиной 35,5 м и высотой до 6 м для удержания грунтового давления. Для удобства пешеходов обустроят тротуар протяженностью свыше 500 м.

Основные строительные мероприятия запланированы на сентябрь 2025 года после завершения высокого курортного сезона. Сейчас автомобильное движение на участке организовано по одной полосе в каждом направлении без применения реверсивной схемы.

«Ъ-Сочи» писал, что трасса Джубга — Сочи признана одним из самых перспективных дорожных проектов в стране: ВТБ Инфраструктурный Холдинг оценил его стоимость в более чем 1,3 трлн руб., а проектирование должно завершиться к 2026 году. Общий объем инвестиций в 30 ключевых автодорожных проектов России на период 2025–2030 годов превысит 2,76 трлн руб.

Мария Удовик