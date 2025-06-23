На еще одном участке трассы «Иртыш» в Курганской области ограничили движение

В Курганской области на еще одном участке федеральной трассы Р254 «Иртыш» ввели ограничения из-за ремонта слоев износа дорожного покрытия. С 23 июня по 20 июля движение будут затруднено от 196 км до 202 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”».

На этом участке введены временные ограничения в виде снижения максимальной скорости и реверсивного движения на местах производства работ.

Помимо этого, уже с 9 июня в Курганской области ограничено движение на участке 175-180 км трассы «Иртыш». Здесь также ведется работа по ремонту слоев износа дорожного покрытия.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.