На новой арене в микрорайоне Ива залили основное ледовое поле

На строящейся ледовой арене в микрорайоне Ива завершена заливка основного ледового поля. Как сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края, на объект ушло почти 200 кубометров бетона. На площадке продолжаются другие внутренние работы и благоустройство.

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фото: пресс-служба Фонда развития Пермского края



Проект реализуется под контролем «Фонда развития Пермского края» в рамках концессионного соглашения между правительством региона и структурой ФРПК — ООО «Красная машина». Генподрядчик — АО «Корпорация развития Пермского края».

Строительство ледовой арены началось в микрорайоне Ива города Перми в сентябре 2023 года. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Завершить возведение ледовой арены на Иве планировалось в конце прошлого года, однако в декабре 2024 года представители КРПК заявили, что сдача объекта переносится на лето 2025-го.