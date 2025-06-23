В Оренбурге буден создан музей СВО

В Оренбургской области будет создан музей специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram- канале сообщил врио губернатора Евгений Солнцев, который дал соответствующее поручение профильным ведомствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Музейный центр «Хроники СВОего времени» будет располагаться на площади около тысячи кв. м в двухэтажном здании рядом с музейно-выставочным комплексом «Салют, Победа!». В нем будут зал, посвященный подвигам земляков-героев «Потомки Победителей», зона трофейной техники, интерактивные площадки для детей.

Музеи, посвященные СВО, уже работают в ряде регионов страны. В частности, такие учреждения открыты в Нижнем Новгороде, Саратове, Великом Новгороде.

Андрей Сазонов