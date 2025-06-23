СМИ сообщают о двух претендентах на пост главного тренера «Локомотива»
Новым наставником ярославского ХК «Локомотив» может стать бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг или Дейв Типпетт из НХЛ. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы, в частности, журналист «Спорт-экспресса» Артур Хайруллин.
Роман Ротенберг
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Ротенберг был главным тренером СКА с 2022 года. В этом году клуб досрочно расторг с ним контракт «в связи с недостижением командой спортивных результатов».
63-летний Дейв Типпетт — канадский специалист. Его последним место работы в качестве главного тренера был «Эдмонтон Ойлерз», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. По итогам сезона 2009/2010 года был признан лучшим тренером НХЛ.
Напомним, что главный тренер Игорь Никитин расторг с ярославским «Локомотивом» контракт в связи с переходом в ЦСКА.