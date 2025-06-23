Жительницу Копейска оштрафовали за хранение контрафактных сигарет

Копейский городской суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, обвиняемой в хранении немаркированного табака для дальнейшей продажи. Ее оштрафовали на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2024 года жительница Копейска купила у неустановленного лица 18 тыс. пачек табака без акцизных марок. Стоимость товара составила более 2,4 млн руб. Копейчанка планировала продать этот табак, считает следствие.

Правоохранительные органы изъяли немаркированные сигареты.

Ольга Воробьева