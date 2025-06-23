В Курганскую область запретили ввоз 20 тонн арбузов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Петухово» запретили ввоз 20 т арбузов совместно с представителями пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Автомобиль с фруктами следовал из Республики Казахстан в Челябинск. При проверке выяснилось, что в фитосанитарном сертификате изменили номер транспортного средства, но корректировку не заверил выдавший документы орган. Сертификат признали недействительным. Машину с арбузами вернули на территорию соседнего государства. Перевозчика привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Виталина Ярховска