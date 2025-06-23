Руководитель Гидрометцентра предупредил о надвигающейся непогоде на юге России

На юге европейской части России в первой половине недели ожидается неблагоприятная метеорологическая обстановка, способная осложнить ситуацию для туристов на побережье Черного моря и в республиках Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, в Краснодарском крае и Ростовской области прогнозируется сочетание ливневых осадков, гроз, града и ветра с порывами до 20–23 м/с. Несмотря на то что каждое из этих явлений по отдельности не достигает критериев опасных, их совокупность представляет угрозу. В прибрежной зоне от Анапы до Магри возможно кратковременное повышение уровня воды в реках, превышающее неблагоприятные отметки, что создает риск подтоплений. Вильфанд порекомендовал туристам воздержаться от размещения автомобилей вблизи водоемов. Также сохраняется вероятность образования смерчей над морем, без выхода на берег.

Нестабильная погода ожидается и в республиках Северного Кавказа. Усиление северного ветра и подъем воздушных масс на горных склонах создадут условия для конвективной активности. В Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии в начале недели пройдут сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с.

Вячеслав Рыжков