Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в Татарстане

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан СК возбудил дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в Татарстане

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел ранним утром 23 июня 2025 года в двухэтажном частном доме а селе Высокая Гора. Возгорание охватило деревянный второй этаж мансардного типа. Сотрудникам МЧС удалось спасти 7-летнего мальчика, однако 57-летняя женщина, 5-летняя девочка и 3-летний мальчик погибли. Пожарные ликвидировали огонь на площади 100 кв. м. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас следователи выполняют необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Анар Зейналов