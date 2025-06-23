В Ростовской области две партии подсолнечника уничтожат из-за заражения амброзией
В Песчанокопском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили 220 т. (две партии) подсолнечника , зараженного амброзией. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Собственник уже направил обе партии на предприятие для лишения жизнеспособности. Индивидуальному предпринимателю объявят предостережение.
При обнаружении сорняка продукцию запрещают вывозить за пределы региона и страны. Амброзия устойчива к скашиванию, затоплению и засухе и вызывает стойкие аллергические реакции у людей.