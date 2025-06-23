Бажовский фестиваль посетили более 50 тыс. человек

Всероссийский Бажовский фестиваль в Челябинской области в этом году посетили более 50 тыс. человек. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фестиваль народного творчества прошел с 20 по 22 июня возле села Демарино Пластовского района. Число участников — артистов и ремесленников из разных регионов РФ, превысило 2,5 тыс. человек. За три дня на фестивале побывали более 50 тыс. туристов.

В охране общественного порядка и организации дорожного движения были задействованы около 300 человек. Вместе с полицией на мероприятии дежурили сотрудники Росгвардии, представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин и казачества.