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Новосибирец получил предостережение за намерение перейти на сторону Украины

Жителю села Суздалка Новосибирской области УФСБ внесло предостережение за намерение перейти на сторону Украины. В случае повторного нарушения в отношении новосибирца будет возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, житель области «неоднократно высказывал в "ВКонтакте" и через интернет-мессенджеры намерения осуществить переход на украинскую сторону после заключения контракта с ВС РФ» по прибытии в зону СВО.

Кроме того, установили правоохранители, нарушитель заявлял о готовности поджечь автобус с добровольцами.

Александра Стрелкова

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