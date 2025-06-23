В Оренбурге утвержден календарный план выборов депутатов горсовета
Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила календарный план выборов депутатов Оренбургского городского Совета. Документ охватывает все этапы избирательной кампании, включая сроки для политических партий, избирательных комиссий, кандидатов и СМИ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Процесс выдвижения кандидатов начался 19 июня и завершится 9 июля. Подача документов для регистрации возможна с 9 по 19 июля.
Агитационный период начнется после подачи кандидатом документов в окружную избирательную комиссию. Для избирательных объединений он стартует с момента принятия решения о выдвижении кандидатов.
Агитационные материалы будут публиковаться в СМИ с 16 августа. Агитация завершится в полночь 12 сентября.