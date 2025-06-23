В Республике Татарстан в понедельник, 23 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дневную температуру до +21 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сегодня ожидается до +21 градуса

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане сегодня ожидается до +21 градуса

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Существенных осадков не ожидается. Ветер северный и северо-западный со скоростью 4–9 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 13 м/с. Максимальная температура воздуха составит от +16 до +21 градуса.

В Казани также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4–9 м/с с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +18...+20 градусов.

Анар Зейналов