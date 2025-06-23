Владелец хостела в Приамурье пошел под суд после гибели в пожаре пяти человек

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя Юрия Киллякова, в чьем хостеле в марте погибли при пожаре пять постояльцев, следует из сообщения СУ СКР по Амурской области. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, в 2004 году фигурант приобрел в собственность второй этаж нежилого помещения на улице Чайковского в Благовещенске. Площади он планировал сдавать под офисы, но в 2023 году в виду отсутствия спроса обвиняемый без необходимых разрешительных документов стал сдавать помещения в аренду для проживания людей. При этом он достоверно знал, что нежилое и не пригодное для проживания помещение не отвечало требованиям пожарной безопасности. Всего в незаконном хостеле было оборудовано 12 комнат.

В ночь на 13 марта (около 3:00 по местному времени), когда в комнатах находилось 16 человек, в результате перегрузки и короткого замыкания электрооборудования в здании начался пожар. В огне погибли две женщины и трое мужчин, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Владелец хостела был арестован сразу после произошедшего.

Анна Яшина, Благовещенск