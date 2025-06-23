Альфа-Банк и правительство Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Соглашение подписано в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Соглашение касается развития и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории республики, реализации социально значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. А также взаимодействие в целях выявления потребностей региона, подбора и тестирования решений, совместной разработки, исследований и внедрения технологий, основанных на анализе данных с использованием искусственного интеллекта.

«Мы планируем долгосрочное сотрудничество по повышению уровня цифровизации региона. Это один из приоритетов соглашения, которой, прежде всего, учитывает потребности развития малого и среднего бизнеса, в том числе, начинающих предпринимателей: стартаперов и студентов, которым нужны генераторы бизнес-моделей, шаблоны бизнес-планов и другие профессиональные инструменты. Еще одно важное направление: возможные совместные проекты в сфере логистики и развития инфраструктуры»,— отметил Олег Сысуев.

«Удмуртия уже шесть лет в тройке лидеров по минимальному административному давлению на бизнес, и у нас более 76 тыс. субъектов МСП. Мы активно поддерживаем молодежь, в том числе в реализации их бизнес-идей, и стремимся обеспечить им доступ к передовым цифровым продуктам и технологиям. Поэтому сотрудничество с Альфа-Банком позволит молодым предпринимателям и всем другим, эффективнее реализовывать свои задумки, получать необходимое финансирование и развивать проекты»,— сказал Александр Бречалов.

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Кроме того, документ предусматривает намерение банка участвовать в реализации инвестиционных программ и проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, а также в совершенствовании программы кредитования, и обеспечении широким спектром банковских услуг организаций и населения, в том числе онлайн.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 35 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса Чистая прибыль банка по итогам 2024 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) достигла 210 млрд рублей. Клиентская база составляет более 2 млн корпоративных клиентов и 40 млн физических лиц по состоянию на май 2025 года. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 27 000 населенных пунктов с доставкой.

АО «Альфа-Банк»