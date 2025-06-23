В Кузбассе состоялся первый чемпионат по гонкам с препятствиями

Кемеровский «Азот» (входит в АО ГК «Азот») совместно с федерацией гонок с препятствиями Кемеровской области провел экстремальный забег «Битва титанов: шторм», в рамках которого были определены чемпионы Кузбасса.

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21–22 июня в загородном комплексе «Березово» (Кемеровский округ) собралось около 1800 человек со всей России (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск, Барнаул, Омск, Прокопьевск, Казань, Ангарск, Мелеуз и т.д.), чтобы проверить свои силы на одной из сложнейших экстремальных трасс Сибири.

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Спортсмены и любители экстрима могли выбрать дистанции в 3,5; 6,5 и 11,6 км. Самая длинная дистанция включила в себя 53 непростых препятствия. Преодолевать их можно было как в одиночку, так и с командой. Всего в испытаниях приняли участие 186 команд.

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В ходе «Битвы титанов» впервые в Кузбассе прошел индивидуальный чемпионат по гонкам с препятствиями на 11,6 километра, в котором приняли участие 59 профессиональных спортсменов.

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Также разыгралась битва за первое место в категории «Командный чемпионат». Здесь испытания проходили самые сильные коллективы, которые боролись за главный приз в 200 тысяч рублей. Общий призовой фонд забега составил 560 тысяч рублей.

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Заряд адреналина и бурю эмоций от забега получили не только участники стартов, но и многочисленные болельщики и гости мероприятия – 3 тысячи человек.

Андрей Вишневский, генеральный директор КАО «Азот», отметил:

— «Битва титанов» – это сегодня уже целое сообщество людей, которое ведет активный, здоровый образ жизни. Они приезжают сюда за эмоциями, чтобы проверить свою выносливость, свой характер. Экстремальный забег проводим в нашем регионе уже второй раз. В 2025 году испытания стали еще интереснее, а забег — масштабнее, сложнее и интенсивнее. Наша трасса является уникальной в Сибири, примечательно, что спроектирована и построена она сотрудниками «Азота». Это воплощение наших технических и творческих мыслей.

Для справки:

ГК «Азот» уверенно входит в топ-5 крупнейших производителей минеральных удобрений в России и занимает 1-е место по поставкам аммиачной селитры промышленного назначения для горнодобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока. Производственные мощности ГК «Азот» составляют более 1,9 млн тонн аммиака, 2,3 млн тонн аммиачной селитры, 1,5 млн тонн азотной кислоты, 1,3 млн тонн карбамида, 125 тыс. тонн капролактама и 234 тыс. метанола в год.

КАО «Азот»