Ставропольское троллейбусное предприятие в 2025 году увеличило доход на 3%

По итогам первого квартала 2025 года доход ГУП СК «Крайтранс» вырос на 3%. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что «Крайтранс» выполняет перевозки по шести троллейбусным маршрутам в Ставрополе (№ 1, 2, 4, 7, 8, 9).

По данным «СПАРК», в прошлом году выручка предприятия составила 739,2 млн руб., однако убыток за год составил 134,7 млн руб. Основной вид деятельности «Крайтранса» —деятельность сухопутного пассажирского транспорта, а именно перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Мария Хоперская