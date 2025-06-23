Ставропольское троллейбусное предприятие в 2025 году увеличило доход на 3%
По итогам первого квартала 2025 года доход ГУП СК «Крайтранс» вырос на 3%. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что «Крайтранс» выполняет перевозки по шести троллейбусным маршрутам в Ставрополе (№ 1, 2, 4, 7, 8, 9).
По данным «СПАРК», в прошлом году выручка предприятия составила 739,2 млн руб., однако убыток за год составил 134,7 млн руб. Основной вид деятельности «Крайтранса» —деятельность сухопутного пассажирского транспорта, а именно перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.