В Оренбуржье с начала года введено свыше 515 тыс. кв. метров нового жилья

В Оренбургской области за первые пять месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию более 515 тыс. кв. м нового жилья. Это на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставлены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В секторе многоквартирного жилья введено 90,44 тыс. кв. м, что на 32% больше, чем в прошлом году. В индивидуальном домостроении сдано 425 тыс. кв. м. Это на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Лидерами по объемам вводимого жилья стали города Новотроицк и Орск, а также Александровский район. Эти муниципалитеты вдвое превысили свой годовой план. По состоянию на 1 июня в регионе действует 355 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 1,154 млн кв. м.

Георгий Портнов