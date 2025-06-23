Рабочая неделя в Ростове будет теплой и дождливой

Новая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет пасмурной и дождливой, но при этом теплой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в понедельник, 23 июня, пройдут дожди. Воздух прогреется всего до +21°C. Вторник и пятница будут солнечными, без осадков. Температура воздуха составит до +27°C. А вот среда, четверг, суббота и воскресенье окажутся пасмурными и дождливыми. Температура воздуха составит +25°C.

Скорость ветра всю неделю продержится на уровне 4-7 м/c.

Мария Хоперская