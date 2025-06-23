Из-за атаки БПЛА на предприятии в Каменском районе произошло возгорание
На одном из промышленных предприятий в Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что бригада МЧС уже работает на месте. Предварительно, никто не пострадал.
В ночь на 23 июня силами ПВО была отражена атака беспилотников в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах Дона.