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Из-за атаки БПЛА на предприятии в Каменском районе произошло возгорание

На одном из промышленных предприятий в Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что бригада МЧС уже работает на месте. Предварительно, никто не пострадал.

В ночь на 23 июня силами ПВО была отражена атака беспилотников в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах Дона.

Мария Хоперская

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