Из-за атаки БПЛА на предприятии в Каменском районе произошло возгорание

На одном из промышленных предприятий в Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что бригада МЧС уже работает на месте. Предварительно, никто не пострадал.

В ночь на 23 июня силами ПВО была отражена атака беспилотников в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах Дона.

Мария Хоперская