ПВО Минобороны РФ отразили новую атаку БПЛА на Волгоградскую область

Вечером накануне, 22 июня, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь пытались атаковать территорию Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя ситуацию в регионе, отметил, что ПВО Минобороны РФ отразили атаку вражеских БПЛА, никто не пострадал, повреждений объектов нет. По его словам, падение обломков привело к локальным возгораниям сухой травы, пожарные их оперативно ликвидировали.

Напомним, ранее БПЛА атаковали Волгоградскую область в ночь на 19 июня. Господин Бочаров подчеркивал, что беспилотники были уничтожены в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда, никто не пострадал, объекты не получили повреждений.

Павел Фролов