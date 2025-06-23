Сплошные проверки на дорогах Тувы пройдут для борьбы с нетрезвыми водителями

Власти Тувы предпримут комплекс мер для предотвращения «пьяных» аварий на дорогах республики. Причиной принятия такого решения стали несколько аварий, совершенных нетрезвыми водителями за последние дни.

«Поручил управлению ГИБДД организовать сплошные проверки на дорогах, в том числе на маршрутах, ведущих к популярным местам отдыха. Буду обсуждать ситуацию на всех уровнях, включая обращение к министру внутренних дел России Владимиру Александровичу Колокольцеву»,— заявил глава региона Владислав Ховалыг.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 22 июня в Кызыле водитель автомобиля Nissan X-Trail задавил двух пешеходов, переходивших дорогу. Погибли отец с четырехлетним ребенком. Как выяснилось, пьяный водитель не имел прав. Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Днем ранее слетел с автодороги Бай-Хаак — Владимировка и перевернулся автомобиль Renault Fluenc. Один человек погиб, еще один был госпитализирован.

Координацию работы про профилактике ДТП Владислав Ховалыг поручил и. о. вице-премьера Айдысу Сынаа.

Валерий Лавский