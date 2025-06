WSJ: Bank of New York Mellon изучает слияние с Northern Trust

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) выразил заинтересованность в слиянии с конкурентом Northern Trust, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Главы банков провели переговоры, но конкретные предложения не обсуждались.

Northern Trust, по данным информированного источника, отвергает идею сделки. Объединение создало бы гиганта по обслуживанию активов более чем с $3 трлн под управлением. Рыночная капитализация чикагского Northern Trust превышает $21 млрд.

Крупнейший банк-депозитарий BNY Mellon и Northern Trust специализируются на услугах для институциональных инвесторов: хранение активов, управление капиталом, бэк-офис. BNY Mellon рассматривает дальнейшие шаги, включая формальное предложение, но сделка может не состояться.