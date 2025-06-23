Адвокат на Сахалине пошел под суд за попытку обмана клиента на 2 млн рублей

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного адвоката, обманувшего своего клиента, сообщили «Ъ» в Сахалинской областной прокуратуре. Ему инкриминируется покушение на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) в отношении своего клиента, обвинительное заключение утверждено прокуратурой.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону установлено, что фигурант в период с октября 2024 года по январь 2025 года убедил своего клиента-арестанта, что сможет с помощью взятки сотруднику правоохранительных органов добиться досудебного соглашения и переквалификации его действий на менее тяжкую статью УК. На это адвокат попросил у подопечного 2 млн руб. По версии следствия, передавать деньги он никому не собирался. Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ.

Уголовное дело будет рассматриваться в Южно-Сахалинском горсуде. Адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск