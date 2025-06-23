На Кубани 23 июня прогнозируют ливни, грозы и шквалистый ветер

В Краснодарском крае на ближайшие сутки синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

До 18:00 23 июня в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение суток местами пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, возможен град и усиление ветра с порывами до 23 м/с. В предгорьях температура составит до 9°С, днем — от 19 до 24°С. В горных районах днем потеплеет до +6–11°С, на побережье Черного моря — до +23°С.

В Краснодаре также ожидаются осадки: утром, днем и вечером возможны кратковременные дожди и грозы, временами — сильные. Днем ветер усилится до 18 м/с. Температура поднимется до +21–23°С.

Анна Гречко