Вымысел в кино, тру-крайм и «Мнимый больной»

На последнюю неделю июня культурные и выставочные пространства Нижнего Новгорода подготовили насыщенную программу. Жителей и гостей города ждут лекции о документальном и художественном кино и фестивале «Рок чистой воды», концерты классической музыки, показы короткометражных фильмов и спектаклей и премьера комедии «Мнимый больной» в ТЮЗе. А 28 июня столица Приволжья отметит День молодежи. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители в выставочном пространстве фильмофонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Посетители в выставочном пространстве фильмофонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

23 июня в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 состоится лекция кинокритика Кирилла Артамонова «Документации вымысла». Специалист расскажет о том, как кино играет с реальностью, что считать документальным, где начинается художественное и почему эти границы все чаще стираются. Мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

В Арсенале в шестом корпусе кремля продолжается XII Международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В 18:30 24 июня зрителям покажут два иранских фильма: короткометражка «Путь, полный звезд» рассказывает о жизни слепых девушек-бегунов, а мультфильм «В тени кипариса» повествует о бывшем капитане, страдающем посттравматическим стрессовым расстройством и пытающемся справиться с прошлым и найти покой. В 2025 году вторая картина получила «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Вход на показ бесплатный, по регистрации.

24 июня в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82 покажут запись балета «Спящая красавица», поставленного в Большом театре. В спектакле соединились сказка Шарля Перро, музыка Петра Чайковского и хореография Мариуса Петипа. Сеанс начнется в 19:00. Билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера балета «Спящая красавица» в Большом театре

Фото: Павел Рычков / Большой театр Премьера балета «Спящая красавица» в Большом театре

Фото: Павел Рычков / Большой театр

25 июня в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 откроется выставка нижегородских художников Михаила Дуцева и Владимира Рекина «Фрагменты жизни». В экспозицию вошли интерьеры, натюрморты, пейзажи и частично портреты. «Цель выставки — создать атмосферу повседневной жизни человека в моменты отдыха, безмятежного состояния, когда можно остановиться, осмотреться и почувствовать в каждом фрагменте жизни дыхание солнечного дня»,— рассказали организаторы. Вход на выставку свободный.

25 июня в Арсенале журналистка, преподавательница Нижегородского музыкального училища Светлана Кукина прочитает лекцию о первом городском рок-фестивале под открытым небом «Рок чистой воды». Раньше он был передвижным — участники плыли по Волге на теплоходе, а экологи брали пробы воды и анализировали их в лаборатории на судне. Фотографии с фестиваля представлены на выставке «Свой город». Лекция начнется в 19:00, посетить ее можно по регистрации.

26 июня в Доме архитектора — показ фильма «Время развлечений» (1967), в котором режиссер Жак Тати переосмысляет урбанистику и иронизирует над «ультрасовременным» мегаполисом. Он помещает группу американских туристов в «современный» Париж — город победившего модернизма и функционализма, активно застраивающийся зданиями из стекла и бетона. Фильм покажут в оригинале с субтитрами. Начало в 18:00. Для просмотра нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр La Voce strumentale

Фото: vk.com / operann Оркестр La Voce strumentale

Фото: vk.com / operann

27 июня в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) солисты оркестра Нижегородского театра оперы и балета La Voce strumentale Василий Журкин, Мустафа Велиула, Марк Савин и Сабира Омурджанова представят рок-баллады в инструментальной обработке. В программе — песни Metallica, Led Zeppelin, Scorpions, Pink Floyd, The Beatles и других коллективов. Концерт начнется в 18:00, билет стоит 1,2 тыс. руб.

28 июня в Нижнем Новгороде отметят День молодежи. Главную площадку празднования перенесут с площади Минина на Нижневолжскую набережную. Жители и гости города смогут поучаствовать в дебатах, интеллектуальных играх, лекциях и мастер-классах. Для молодежи организуют интерактивы по финансовой грамотности и консультации по грантовой поддержке, также запланирован маркет молодых предпринимателей. Хедлайнером станет певец Amirchik (Амирхан Батабаев), он выйдет на сцену в 21:00. Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте. Там же можно найти подробную программу мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День молодежи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ День молодежи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

28 июня в «Рекорде» пройдет вечер танцевальных и пластических номеров, короткометражных спектаклей и постановок от российских хореографов. Мероприятие организовано в рамках фестиваля экспериментального танца Poezda, он проходит в четвертый раз. Начало в 18:00. Билеты — от 800 руб. до 1,2 тыс. руб.

28 июня Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145 представит спектакль Максима Меламедова «Мнимый больной. История одной семейки» по пьесе французского драматурга Мольера. По сюжету богатый ипохондрик Арган находится в руках доктора-шарлатана. Своей жене Белине он нужен только ради денег, она ждет его смерти, чтобы получить наследство. Арган хочет выдать дочь Анжелику замуж за доктора, но у девушки уже есть жених. В дело вмешивается Белина, которая хочет отправить падчерицу в монастырь, и верная служанка семьи Туанетта, борющаяся за счастье Анжелики. Спектакль начнется в 18:00, билеты — от 300 до 850 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

28 июня в арт-пространстве DKRT на улице Большая Покровская, 18 пройдет открытая запись тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны», который ведут журналисты Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Они рассказывают о самых кровавых, резонансных убийствах, опираясь на психологические портреты преступников, мнения криминалистов, воспоминания правоохранителей и свидетелей. Мероприятие начнется в 19:00, билеты — от 2 до 3,5 тыс. руб.

28 июня в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж пройдет концерт «В.А. Моцарт. Каноны и канцоны». Вокальную музыку исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета. Выступление начнется в 19:00. Билеты — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

29 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) откроется новый цикл лекций. На первой встрече «Лица времени. Из истории русского портрета» научный сотрудник музея Надежда Юрасова расскажет о наиболее значимых художественных открытиях и тенденциях в русском искусстве ХVIII – ХIХ веков, событиях и фигурах, определивших ход его истории. Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие фестиваля «Музыка над Волгой»

Фото: vk.com / stolicazakatovfest Открытие фестиваля «Музыка над Волгой»

Фото: vk.com / stolicazakatovfest

29 июня на сцене «Ракушка» в Александровском саду на Верхневолжской набережной состоится концерт «Танцы улиц и дворцов» в рамках фестиваля «Музыка над Волгой». В программе — произведения русской музыкальной классики XIX века. Со сцены прозвучат «Камаринская» и «Арагонская хота» Михаила Глинки, «Торжественный полонез» Александра Лядова, музыка из балета «Раймонда» Александра Глазунова и его же «Скрипичный концерт». Композиции исполнит московская скрипачка Анна Савкина под управлением главного дирижера академического симфонического оркестра Северо-Кавказской филармонии Николая Цинмана. Концерт начнется в 19:00, попасть на него можно по регистрации, которая откроется в 12:00 23 июня.

29 июня в Доме актера имени В. Вихрова на улице Пискунова, 10 театр «Марина» представит мифодраму «Танцующая на волнах» по пьесе американского драматурга Дона Нигро «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей». По сюжету начинающий писатель спасает тонущую в океане девушку и влюбляется в нее. У героев много разногласий, но они постепенно сближаются друг с другом и пытаются найти способ спасти эти сложные отношения. Режиссером выступил Александр Ряписов, роли исполнят Марина Замыслова и Денис Давыдов. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 700 руб. до 1,2 тыс. руб.

29 июня в саду на улице Короленко, 17 откроется серия концертов «Романсы в саду». Солистка Нижегородского театра оперы и балета Светлана Ползикова под аккомпанемент гитары исполнит городские дореволюционные и советские романсы. Мероприятие начнется в 19:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Какие выставки продолжают работу До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 6 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта первая выставка художников Эдуарда и Евгения Гороховских в Нижнем Новгороде «Магия пространства». До 6 июля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф» и выставка работ министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова «Следи людей». До 13 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 27 июля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова».

Подготовила Елена Ковалева