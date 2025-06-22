Против волгоградца возбудят дело за несколько ДТП, избиение человека и угрозы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мужчины в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным соцмедиа, в Волгограде нетрезвый мужчина устроил несколько дорожных аварий, включая наезд на человека. Также он избил мужчину и угрожал расправой гражданам.

По указанному факту органы внутренних дел начали проверку. Следственные органы регионального подразделения СКР направили в надзорное ведомство ходатайство о передаче материалов в свое производство. По поручению господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов также доложит об установленных обстоятельствах.

Павел Фролов