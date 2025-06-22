Школьная программа останется без украинского языка, но получит агротехнологический профиль

Министерство просвещения опубликовало на ведомственном сайте проект приказа с изменениями в федеральные общеобразовательные программы (ФООП), обратил внимание “Ъ”. 200-страничный документ содержит изменения в программах начального, основного и среднего общего образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для средней и старшей школы применение ФООП сегодня обязательно по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЗР. Для остальных предметов существуют методические материалы, которые учителя могут использовать по желанию. Школьники напрямую не взаимодействуют с содержанием ФООП, программы созданы для помощи в работе учителям и школьной администрации.

“Ъ” обратил внимание на изменения в блоке, посвященном преподаванию родного языка в школах национальных республик. Минпросвещения планирует исключить из ФООП блок, посвященный преподаванию украинского языка на всех образовательных ступенях. Существующая сейчас программа по этому языку полностью утрачивает силу. Это делается в связи с «изменившейся геополитической ситуацией в мире», говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

По данным Минпросвещения (подведены по итогам учебного года-2023/24) украинский язык в качестве родного изучался в обязательном порядке только в Запорожской и Херсонской областях. Помимо этих регионов по заявлению от родителей в прошлом учебном году украинский язык преподавался в ДНР, ЛНР, Крыму и Башкортостане.

В новой редакции ФООП планируется также закрепить возможность создания в средней школе классов агротехнологического профиля, учебный план которых будет совпадать с «естественно-научным» профилем. Кроме того, актуализированы программы по русскому и французскому языку, литературному чтению, истории и обществознанию.

Полина Ячменникова