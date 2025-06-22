23 июня в Татарстане ожидается похолодание и небольшие дожди

В понедельник, 23 июня, на территории Республики Татарстан прогнозируется похолодание, а ночью возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до показателей от +16 до +21 градуса.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +8 до +10 градусов. Днем сохранится переменная облачность без дождей, максимальная температура достигнет от +18 до +20 градусов.

Влас Северин