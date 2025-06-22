В Ярославской области дом сгорел после удара молнии

В деревне Гладышево Некоузского округа произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Через пять минут после сигнала прибыли пожарные. Для ликвидации огня привлекли 17 пожарных и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Площадь пожара составила 80 кв. м, также уничтожена дворовая пристройка площадью 18 кв. м. Предварительная причина — удар молнии. Ведется проверка.

МЧС России напоминает о важности установки системы молниезащиты, заземления построек и недопустимости оставления электроприборов на открытом пространстве.

Антон Голицын