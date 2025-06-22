На Ставрополье выявили девять фейков с начала года

С начала 2025 года в Ставропольском крае выявлено девять фейковых сообщений, а по всей России их число превысило 1800. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Диалог Регионы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 июня на ПМЭФ состоялась дискуссия о методах борьбы с недостоверной информацией. Представители МИД России, АНО «Диалог» и международные эксперты провели сессию «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий», поясняют в релизе.

Количество копий дезинформации сократилось в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом. Это связывают с улучшением качества работы с ложными данными.

«Мы видим колоссальный интерес, это даёт нам оптимизм по поводу дальнейшего развития этой работы. Сегодня принципы фактчекинга не до конца понятны даже профессиональному сообществу. Часто этой экспертизы нет даже у тех, кто работает в профессии. Наверное, в первую очередь, это связано с развитием технологий, с тем, что профессия трансформировалась, а информации стало гораздо больше», — заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак.

В связи с появлением новых информационных угроз борьбе с фейками в информационном поле уделяется особое внимание.

Валентина Любашенко