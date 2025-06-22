В понедельник в Черноземье будет облачно и дождливо, от +9°С до +19°С

Во всех регионах Черноземья в понедельник, 23 июня, прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +9°С до +19°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Орле ночью будет облачно с прояснениями, временами возможен дождь, +9°С…+11°С. Днем потеплеет до +19°С, будет облачно и дождливо.

В Воронеже, Липецке и Тамбове в течение суток ожидается облачная и дождливая погода при температуре от +11°С до +19°С.

В Курске в течение суток будет облачно с прояснениями, прогнозируются дожди. Температура составит +10°С…+19°С.

Алина Морозова