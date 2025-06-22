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В Ростове-на-Дону загорелся в квартире детский электромотоцикл

В квартире на пятом этаже многоэтажного дома на Берберовской в Ростове-на-Дону загорелся детский электромотоцикл. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным донского главка МЧС России, семья находилась дома, когда внезапно начала дымиться аккумуляторная батарея детского устройства.

Родители быстро отреагировали на ситуацию и успели вынести электромотоцикл на лестничную площадку. Там они самостоятельно ликвидировали возгорание до прибытия спасателей.

«Литий-ионные аккумуляторы представляют пожарную опасность — температура их горения достигает около 1000 градусов по Цельсию»,—напомнили донские спасатели.

Валентина Любашенко

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