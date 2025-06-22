«Ростов» объявил о трансфере нападающего и аренде голкипера

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе 25-летнего нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова и аренде 22-летнего вратаря «Зенита» Даниила Одоевского. Информация опубликована в telegram - канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Сулейманов прошел путь в академии железнодорожников, выступал в Молодежной лиге и юношеской Лиге чемпионов, играл за «Казанку». Важным этапом карьеры нападающего стало время в «Пари НН», где он провел 112 матчей в различных турнирах и забил 25 мячей. В двух последних сезонах за «Локомотив» на счету футболиста 17 голов, опубликовано в сообщении.

Трансфер 25-летнего нападающего стал первым приобретением «Ростова» в межсезонье.

По информации источника, об аренде Даниила Одоевского договорились «Ростов» и «Зенит». 22-летний вратарь в прошлом сезоне провел 13 матчей за ростовский клуб.

Команда пожелала спортсменам надежной и уверенной игры в составе ФК «Ростов».

Валентина Любашенко