На обновление участка трассы М-7 в Татарстане выделили полмиллиарда рублей

В Татарстане на обновление изношенных слоев трассы М-7 «Волга» выделили 509,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы коснутся отрезка с 1011-го по 1026-й км, проходящего через Елабужский район и заканчивающегося у поворота на Ижевск. Обновление будет проводиться в два этапа. Первый этап, запланированный на 2026 год, обойдется в 110 млн руб. и охватит оба направления движения. Второй этап, стоимость которого почти 400 млн руб., продолжит работы на тех же условиях.

Работы начнутся 12 мая 2026 года и завершатся 31 августа 2027 года. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Влас Северин