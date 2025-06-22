Главе СКР доложат о расследовании дела по факту смерти девочки в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным СМИ, жительница Волгограда в обращении к господину Бастрыкину выразила несогласие с ходом и итогами расследования по факту гибели своей малолетней дочери. Женщина подчеркнула, что ребенок мог умереть в результате ненадлежащего оказания медпомощи.

Следственные органы регионального подразделения СКР расследовали уголовное дело по данному факту (ст. 109 УК РФ). Уголовное преследование в отношении медработников было прекращено. По поручению главы СКР начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о принятых процессуальных решениях, а также по доводам публикации.

Павел Фролов