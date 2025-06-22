В Новочеркасске определили лучших кинологов юга России

В Новочеркасске прошел чемпионат военных кинологов Росгвардии Южного округа ордена Жукова. Соревнования состоялись в преддверии Дня кинолога. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации источника, в состязаниях участвовали 40 специалистов из 11 регионов юга России. Кинологи с минно-розыскными собаками показали умение находить взрывчатые вещества в помещениях, автомобилях, на местности и дорогах.

Патрульно-розыскные псы продемонстрировали навыки защитно-караульной службы, обыска объектов, задержания в условиях плохой видимости, атаки огневых точек и работы с запаховыми следами. Финальный этап включал общую дрессировку и преодоление полосы препятствий.

Патрульно-розыскные собаки проходят специальную подготовку с детства. Их обучают скорости, храбрости, выносливости и агрессии. Животные должны не бояться выстрелов и криков, активно контактировать с людьми и задерживать нарушителей. Специалисты отбирают щенков по характеру — выбирают тех, кто не боится громких звуков и проявляет активность, пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко