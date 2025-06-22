Осетинский дзюдоист принес России третью золотую медаль чемпионата мира

Осетинский дзюдоист Инал ТОсоев принес России третью золотую медаль ЧМ. Президент Владимир Путин поздравил дзюдоиста Инала Тасоева с победой. Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

«Вы убедительно доказали, что достойны самой высокой награды. Желаю Вам новых спортивных успехов и всего наилучшего», — отметил глава государства в поздравительном сообщении.

Напомним, господин Тасоев одержал победу в финальном поединке над чемпионом мира 2018 года Гурамом Тушишвили. Его успех принес сборной России третью золотую медаль мирового турнира.

Валентина Любашенко