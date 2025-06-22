Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. Церемония прошла в 84-ю годовщину начала войны — 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В мероприятии в Александровском саду участвовали ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов, а также высшие военные чины. Вместе с Владимиром Путиным цветы к Вечному огню возложил министр обороны Андрей Белоусов. После установки венка с лентами в цветах российского флага и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации» глава государства склонил голову в знак уважения.

Церемония продолжилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы. Владимир Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных звания «Город воинской славы».