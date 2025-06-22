В Ростовской области возбуждено дело о взятке инспектору ДПС

В Красносулинском районе Ростовской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался подкупить сотрудника ДПС, предложив ему 30 тыс. руб. за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, автоинспекторы остановили транспортное средство для проверки. При общении с водителем полицейские обнаружили у него симптомы алкогольного опьянения и предложили пройти медосвидетельствование. Вместо согласия нарушитель попытался дать взятку в размере 30 тыс. руб.

Сотрудники ГИБДД отвергли предложение о подкупе и уведомили о случившемся дежурную часть МО МВД Красносулинский. В настоящее время ведется проверка инцидента. По ее итогам будет вынесено решение согласно действующему законодательству.

Нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ за дачу взятки. Наказание может составить штраф от 15-кратной до 90-кратной величины предложенной суммы или лишение свободы сроком до 12 лет.

Валентина Любашенко