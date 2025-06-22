Новые квартиры прописываются на рынке аренды

Аренда квартир в Москве снова подорожала. В мае в эконом-сегменте медианная ставка достигла 85 тыс. руб. в месяц. Год к году рост стоимости составил 11%, это подсчеты сервиса «Яндекс Аренда». В сравнении с апрелем цена, хоть и не существенно, но тоже поднялась почти во всех округах столицы. Наиболее заметно, примерно на 2%, в Северном и Юго-Западном округах, там медианная стоимость аренды достигла отметки в 105 тыс. руб. При этом предложение съемного жилья в сравнении с весной прошлого года увеличилось почти на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Такая динамика вызвана программой льготной ипотеки, уверен член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев: «Это подорожание связано не с сезонным фактором, а с положением дел на рынке новостроек. Дело в том, что большое количество людей приобретали жилье в период льготной ипотеки, соответственно, в период низких процентных ставок. Некоторые люди пытались перепродать потом недвижимость, но у некоторых это не получилось по разным причинам. Кто-то изначально планировал ее сдавать. Главное — то, что эти квартиры поступают сейчас на рынок, то есть объекты сдаются, соответственно, в них постепенно делается ремонт. У них лучшее качество, поэтому и чуть выше цена. И, собственно говоря, цифры по рынку это подтверждают, так или иначе».

По данным компании «Инком-Недвижимость», владельцы наиболее ликвидных квартир эконом-класса в Москве могут найти арендатора в течение недели. Но если жилье не востребовано, срок экспозиции зачастую превышает месяц. При этом качество ремонта имеет второстепенное значение, отмечает управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «Конечно, нужно понимать, что когда речь идет о массовом сегменте, то, скажем так, увлечь арендатора какими-то дополнительными опциями, свежим ремонтом и мебелью или еще какими-то вещами, которые хорошо работают в элитном сегменте или в бизнес-плюс, невозможно.

Первое, на что клюет арендатор жилья в эконом-классе, — это близость метро, то есть ему нужна прежде всего транспортная доступность. Это серьезно сказывается на времени экспозиции и цене.

К сентябрю, вероятнее всего, цены подрастут. Но не думаю, что ставки уйдут больше, чем на 10-11% от прошлогодних, то есть ситуация здесь склонна к какой-то стабилизации».

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в мае самая низкая медианная цена на жилье эконом-сегмента, сдаваемое внаем, была в Зеленоградском округе Москвы — 45,6 тыс. руб. Самый высокий показатель зафиксирован в центре столицы — 237 тыс. руб.

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Андрей Загорский