Жителя Кубани, обвиняемого в убийстве племянницы, арестовали на 2 месяца

Тихорецкий суд отправил местного жителя, обвиняемого в убийстве своей племянницы, под арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 19 июня обвиняемый ехал с 16-летней девочкой к его семье, когда между ними произошел конфликт. Как уточнили в СУ СКР по региону, после этого он растлил племянницу, а затем убил и спрятал тело в лесополосе. Отмечается, что житель Тихорецка принимал активное участие в ее поисках, чтобы отвести от себя подозрение.

Мужчина обвиняется по п. «а» ч.3 ст.131 (изнасилование несовершеннолетней), «а» ч.3 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого дела.

Алина Зорина