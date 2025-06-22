На Кавминводах создадут ОЭЗ стоимостью 160 млрд рублей

Северо-Кавказский федеральный округ в 2024 году принял 3,3 млн туристов в коллективных средствах размещения, что на 8% больше показателя предыдущего года. Развиваются как крупные курорты, так и небольшие гостевые дома, этноотели и агротуристические комплексы. Об этом сообщил «РБК. Юг» со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в СКФО Владимира Надыкто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По предоставленной информации, туристам доступны более 124 тыс. мест размещения. К 2030 году планируется увеличить их количество до 153 тыс.

«Объем инвестиций в туристическую сферу согласно стратегии развития СКФО к 2030 году составит 9 млрд руб., однако мы уже достигли этого показателя. На 2025 год инвестиции в развитие туристической инфраструктуры достигнут 12,9 млрд руб.»,— заявил господин Надыкто.

Поддержка поступает как от государства, так и от частных инвесторов. Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов рассчитывает на снятие инфраструктурных ограничений для повышения количества и качества объектов размещения и общественного питания в регионе, поясняют в сообщении.

По словам министра туризма, в завершающей стадии согласования находится проект института развития СКФО «Кавказ.РФ» по созданию новой особой экономической зоны на территории Кавминвод. ОЭЗ площадью около 900 га охватит четыре города-курорта: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Лермонтов.

«На ней создадут почти 15 тыс. мест в гостиничных комплексах и санаториях. Для гостей будут доступны услуги с упором на бальнеологическое направление, что является визитной карточкой Кавминвод. Объем вложенных инвестиций может превысить 160 млрд руб.»,— сообщил Андрей Толбатов.

В Кавказ.РФ отмечают высокую заинтересованность инвесторов к проекту уже на начальном этапе. Почти все участки имеют потенциальных владельцев.

Валентина Любашенко