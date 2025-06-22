Жителей Ярославской области предупредили о грозе

Местами по Ярославской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Гроза, местами с ливнем, при грозе усиление юго-восточного ветра порывами 15 м/с. ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1-3 часа, с сохранением в вечернее время 22 июня»,— говорится в сообщении министерства.

При такой погоде жителям необходимо быть осторожней и держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций, которые могут упасть. Областное ГУ МЧС предполагает, что гроза с ливнем и сильным ветром может привести к нарушениям в работе коммунальных систем и всех видов транспорта, увеличению случаев травматизма среди населения и подтоплениям.

Алла Чижова