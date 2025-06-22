Таганрогский драмтеатр готовится к 200-летнему юбилею

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова завершил 198-й сезон. По традиции его закрыли премьерой музыкальной комедии «Тетка Чарлея». Об этом в телеграм-канале сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.

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За прошедший сезон зрители посмотрели 237 спектаклей, среди которых четыре новые постановки: детская сказка и три вечерних представления, поясняют в сообщении.

«Репертуар нашего любимого театра очень многогранен. Здесь представлены и классические драмы, и яркие комедии, есть несколько музыкальных постановок. В общем труппа театра может удовлетворить вкус любого даже очень взыскательного зрителя»,— отметила госпожа Камбулова.

В настоящее время идёт масштабная реконструкция здания театра, которая завершится к 2027 году, когда учреждение отпразднует 200-летие.

Валентина Любашенко