Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 23 июня, 45 улиц Краснодара временно останутся без электричества. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение света запланировано в период с 09:00 до 17:00. Будет ограничена подача электричества по адресам: ул. Шевченко, ул. Тополиная, ул. Октябрьская, ул. 3-я Урожайная, ул. Ставропольская, ул. Рашпилевская, ул. Фурманова, ул. Тепличная, ул. Шоссейная, ул. Хлебосольная, ул. Новороссийская, ул. Московская, ул. Компрессорная, ул. Апрельская, ул. Солнечная, ул. Вишняковой, ул. Буденного, ул. Жигулевская, ул. Одесская, ул. Озерная, ул. Павлова, ул. Длинная, ул. Горького, ул. Старокубанская, ул. Пашковская, ул. Калинина, ул. Гаврилова, ул. Центральная, ул. Городская, ул. Камчатская, ул. Бигдая, ул. Депутатская, ул. Спокойная, ул. Каменная, ул. 3-я Трудовая, ул. 2-я Тихая, ул. 5-я Дорожная, ул. Стасова, ул. Кузнечная, ул. Березанская, ул. 1-я линия ПРК, ул. 5-я линия ПРК, проезд Ключевской.

Без электроэнергии останутся не все дома по указанным улицам, а некоторые из них, отмечается в сообщении ЕДДС. Дополнительную информацию жители Краснодара могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

Алина Зорина