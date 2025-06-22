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Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 23 июня, 45 улиц Краснодара временно останутся без электричества. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение света запланировано в период с 09:00 до 17:00. Будет ограничена подача электричества по адресам: ул. Шевченко, ул. Тополиная, ул. Октябрьская, ул. 3-я Урожайная, ул. Ставропольская, ул. Рашпилевская, ул. Фурманова, ул. Тепличная, ул. Шоссейная, ул. Хлебосольная, ул. Новороссийская, ул. Московская, ул. Компрессорная, ул. Апрельская, ул. Солнечная, ул. Вишняковой, ул. Буденного, ул. Жигулевская, ул. Одесская, ул. Озерная, ул. Павлова, ул. Длинная, ул. Горького, ул. Старокубанская, ул. Пашковская, ул. Калинина, ул. Гаврилова, ул. Центральная, ул. Городская, ул. Камчатская, ул. Бигдая, ул. Депутатская, ул. Спокойная, ул. Каменная, ул. 3-я Трудовая, ул. 2-я Тихая, ул. 5-я Дорожная, ул. Стасова, ул. Кузнечная, ул. Березанская, ул. 1-я линия ПРК, ул. 5-я линия ПРК, проезд Ключевской.

Без электроэнергии останутся не все дома по указанным улицам, а некоторые из них, отмечается в сообщении ЕДДС. Дополнительную информацию жители Краснодара могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

Алина Зорина

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