Исторический фестиваль «Элбэдэн-2025» в Татарстане посетили 14 тысяч человек

В Пестречинском районе Татарстана прошел фестиваль «Элбэдэн-2025», собравший рекордные 14 тыс. гостей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения РВИО Татарстана.

Мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова. В исторических реконструкциях участвовали 390 человек и 24 единицы техники.

Фестиваль начался с возложения цветов к памятнику Гаврилову, а продолжился военной реконструкцией событий первого дня Великой Отечественной войны. Постановки «Я — Крепость, веду бой», «Вторжение» и «У стен Кенигсберга» воссоздали ключевые моменты сражений 1941 и 1945 годов.

Влас Северин